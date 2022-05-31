أعراض سرطان الرئة.. آلام في أجزاء من الوجه

السرطان هو أزمة صحية عالمية مستمرة تودي بحياة الملايين كل عام، ويعرف السرطان بالخلايا المارقة التي تتكاثر بطريقة غير خاضعة للسيطرة، وتتكتل في النهاية إلى أورام قد تستمر في غزو الأنسجة المجاورة، هذه القدرة المتنامية باستمرار هي التي تجعل من الصعب علاج الحالة، لكن التحقق من الأعراض مبكرًا قد يؤدي إلى الشفاء.

ووفقا لموقع health فإن الشكل الأكثر رعبا من المرض، وهو سرطان الرئة، لا يسبب أي أعراض حتى ينتشر، لكن بعض المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراضK أحد هذه الأعراض هو الألم المستمر في ثلاثة أجزاء من الوجه.

ويصيب الألم ما بين 20 إلى 50 في المائة من مرضى السرطان، بحسب الباحثين.

أين يحدث الألم على الوجه؟

يصف العديد من مرضى السرطان الألم المستمر، المؤلم، والحاد في بعض الأحيان. في بعض الحالات، يمكن أن تكون أول علامة تظهر. يقع الألم عادة في الأذن والمنطقة الزمنية وأحيانًا الفك، في بعض التقارير، وصف المرضى "نوبات من آلام الوجه المنهكة"، على أنها صداع عنقودي. قد يتفاقم عندما يكون الشخص مستلقيًا أو يرفع ذراعيه.

وأشار الباحثون إلى أن الألم يكون في حالات نادرة أن يكون من أعراض سرطان الرئة، تصف دراسة الحالة لعام 2018 تجربة شخص واحد اتصل بأخصائي الأمراض الجلدية حول التورم حول العينين والشعور بالانتفاخ في الوجه والحلق، أظهرت الاختبارات التشخيصية أن الشخص مصاب بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC).

لماذا يسبب السرطان آلام الوجه؟

وفقًا للباحثين، يمكن أن يتطور ألم الوجه في سرطان الرئة بسبب مجموعة من الاضطرابات التي تحدث عندما تهاجم الأجسام المضادة المقاومة للسرطان عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في الجهاز العصبي، بدلاً من ذلك، يمكن للورم أن يمارس ضغطًا على الوريد الأجوف - الوعاء الدموي المؤدي إلى الوجه، قد لا يؤدي هذا إلى الشعور بالألم فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في حدوث تورم واضح.

قد يكون ألم الوجه من أعراض عدة أنواع أخرى من السرطان. تحدث آلام الوجه في حوالي 80 بالمائة من مرضى سرطان الرأس والعنق.

أعراض أخرى لسرطان الرئة

مع تطور سرطان الرئة، يمكن أن تحدث مجموعة من المضاعفات، بصرف النظر عن ألم الوجه والتورم. وتشمل هذه السوائل حول الرئتين، والالتهابات، والجلطات الدموية، وارتفاع مستويات الكالسيوم، ومشاكل في الجهاز العصبي مثل ضغط الحبل الشوكي، وانسداد المجاري الهوائية أو أنابيب الطعام، والأورام في أجزاء أخرى من الجسم، بسبب النقائل ومشاكل الصحة العقلية.