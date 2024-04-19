الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، في مصر، حيث أكدت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة.

ويسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويسهد الطقس اليوم شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وسيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29- الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 23- الصغرى 16
جنوب سيناء: العظمى 34- الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 32- الصغرى 17
جنوب الصعيد: العظمى 37- الصغرى 22

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

ما هى حالة الطقس غدًا؟

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدًا، السبت، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30- الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 26- الصغرى 16
جنوب سيناء: العظمى 32- الصغرى 21
شمال الصعيد: العظمى 32- الصغرى 17
جنوب الصعيد: العظمى 36- الصغرى 21
 

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا، مع انعدام فرص لسقوط الأمطار.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، شهدت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية، حيث سجلت العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28 كم في الساعة.
 

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

توقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

تشهد المحافظات ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

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