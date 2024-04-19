الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري أن يسود الطقس الحار نهارًا، شديد الحرارة على الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، بينما يكون لطيف ليلًا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق ١٩ أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة. 

حالة الطقس اليوم 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود حالة الطقس الحار نهارًا على القاهرة والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد، وتكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإنه تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي تتشكل من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة وموعد ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس على الإسكندرية 

يسود اليوم الجمعة حالة الطقس المعتدلة على الإسكندرية ليسود الطقس المائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتسجل درجات الحرارة على الإسكندرية 22 للعظمى، و١٧ درجة للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 29°C

الصغرى: 16°C

السواحل الشمالية:

العظمى: 23°C

الصغرى: 14°C

جنوب سيناء:

العظمى: 33°C

الصغرى: 21°C

شمال الصعيد:

العظمى: 31°C

الصغرى: 15°C

جنوب الصعيد:

العظمى: 37°C

الصغرى: 21°C.

يهمك أيضًا:

txt

خلال فصل الصيف.. نصائح لاستخدام المكيفات الهوائية وتجنب التكاليف المرتفعة

txt

نصائح للحمل بأمان خلال فصل الصيف.. تعرفي عليها

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح الشبورة المائية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على الإسكندرية درجات الحرارة المتوقعة

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: الإدارة الأمريكية أهملت القضية الفلسطينية وكانت داعمة وحامية لإسرائيل

الحكومة: انخفاض الأسعار 40% والمواطن يشعر بها خلال أيام

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟