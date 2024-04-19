حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري أن يسود الطقس الحار نهارًا، شديد الحرارة على الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، بينما يكون لطيف ليلًا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق ١٩ أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود حالة الطقس الحار نهارًا على القاهرة والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد، وتكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإنه تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي تتشكل من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية.

حالة الطقس على الإسكندرية

يسود اليوم الجمعة حالة الطقس المعتدلة على الإسكندرية ليسود الطقس المائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتسجل درجات الحرارة على الإسكندرية 22 للعظمى، و١٧ درجة للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 29°C

الصغرى: 16°C

السواحل الشمالية:

العظمى: 23°C

الصغرى: 14°C

جنوب سيناء:

العظمى: 33°C

الصغرى: 21°C

شمال الصعيد:

العظمى: 31°C

الصغرى: 15°C

جنوب الصعيد:

العظمى: 37°C

الصغرى: 21°C.

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