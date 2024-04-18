الحكومة: انخفاض الأسعار 40% والمواطن يشعر بها خلال أيام

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تابعت ما تم الاتفاق عليه قبل عيد الفطر المبارك لخفض أسعار السلع من 15 لـ20% ثم خفضها إلى 30% عقب عيد الفطر.

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة "سي بي سي" تقديم الاعلامي جابر القرموطي أن أسعار السلع انخفضت في اسواق الجملة بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ40% وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة.

وتابع الحمصاني أن انخفاض الأسعار بدأ يظهر في السلاسل التجارية وخلال ايام سيظهر في المحلات الصغيرة، موضحا أن الحكومة تتابع حركة الأسواق وتؤكد ضرورة اتاحه الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين.