عدوى "التولاريميا".. كيف تتجنب الإصابة بحمى الأرانب؟

مرض التولاريميا، المعروف على نطاق واسع باسم حمى الأرانب، هو مرض نادر نسبيًا ينتشر بين الحيوانات والبشر عن طريق عض الحشرات وعن طريق ملامسة الجثث المصابة بهذه العدوى.

وتزداد عوامل خطر حمى الأرانب بالتواجد في الأماكن الموبوءة، ومع الأطباء البيطريين والأشخاص المتعاملين بشكل مباشر مع الحيوانات المصابة وهواة صيد الأرانب.

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض مرض حمى الأرانب، فمن مضاعفاته الالتهاب الرئوي والتهاب غشاء التامور والتهاب العظام والتهاب الأغشية السحائية، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

علامات وأعراض مرض التوليميا:

تقرحات الجلد

الغدد الليمفاوية متورمة ومؤلمة

عيون ملتهبة

التهاب الحلق

تقرحات الفم

إسهال

التهاب رئوي

حمى مفاجئة

قشعريرة

صداع

آلام العضلات

الم المفاصل

سعال جاف

صعوبة في التنفس

البلغم الدموي

توقف التنفس

كيفية تجنب مرض التوليميا:

تجنب أي اتصال مع القوارض البرية، بما في ذلك السناجب والأرانب.

يجب على الصيادين تجنب صيد وأكل الحيوانات شديدة الحساسية (القوارض والأرانب والسناجب) خلال فترات انتقال العدوى (الطقس الدافئ عندما تكون ناقلات الحشرات نشطة).

لا تتعامل مع الحيوانات المريضة أو الميتة، إذا كان لا بد من نقل الجثة، فضعها في كيس قمامة

باستخدام مجرفة ذات مقبض طويل، ثم ضع الكيس في سلة قمامة خارجية.

استخدم طارد الحشرات باستخدام لطرد القراد والذباب القارص والبعوض.

ارتداء الأحذية في المناطق التي ماتت فيها الأرانب، لأن البكتيريا يمكن أن تعيش لعدة أشهر.

ارتدِ قناعًا للغبار عند قص النباتات أو نفخها في المناطق التي ماتت فيها الأرانب.

لا تسمح للحيوانات الأليفة بصيد أو أكل القوارض البرية أو الأرانب، الحيوانات الأليفة المصابة يمكن أن تنقل المرض إلى الناس.

إذا كنت تشك في مرض التولاريميا:

قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية إذا مرضت بحمى شديدة و/أو تضخم الغدد الليمفاوية، يمكن علاج مرض التولاريميا بالمضادات الحيوية عند تشخيصه مبكرًا.

اتصل بالطبيب البيطري إذا أصيب حيوانك الأليف بحمى شديدة و/أو تضخم الغدد الليمفاوية.