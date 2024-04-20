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علامات التمدد.. الفهم والوقاية والعلاج

علامات التمدد
علامات التمدد

علامات التمدد هى خطوط ملونة تظهر على الجلد نتيجة تمدد الجلد، ويمكن أن تظهر هذه العلامات أثناء الحمل أو البلوغ أو أوقات التغير السريع في الوزن أو نتيجة لحالة طبية، على الرغم من أن علامات التمدد لا تختفي تمامًا أبدًا، إلا أنها عادةً ما تصبح أقل وضوحًا لأنها تتلاشى إلى لون أفتح مع مرور الوقت، يعد علاج علامات التمدد بشكل فعال أمرًا صعبًا، على الرغم من وجود أدلة محدودة على أن بعض العلاجات قد تحسن مظهرها.

أما عن الاماكن الأكثؤر شيوعًا لـ علامات التمدد هي البطن والثدي والفخذين والأرداف، ولكن يمكنك الحصول على علامات التمدد في أماكن أخرى حيث يتمدد جلدك بسرعة، ووفقًا لموقع Hindustan times.

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ما الذي يسبب علامات التمدد؟

تظهر علامات التمدد عندما يتمدد الجلد بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة، عندما يحدث هذا التمدد، يتفكك الكولاجين والإيلاستين الموجودان في جلدك، علامات التمدد هي الندوب التي تتشكل عندما يبدأ الجلد التالف في الشفاء.
من المرجح أن تعاني من علامات التمدد أثناء فترة البلوغ أو الحمل لكن علامات التمدد يمكن أن تتطور أيضًا في ظل ظروف أخرى، قد تلاحظ علامات التمدد إذا كنت:

1 - تجربة زيادة الوزن بسرعة.
2 - زيادة الكتلة العضلية عند ممارسة رياضة كمال الأجسام.
3 - متلازمة كوشينغ "عندما ينتج جسمك الكثير من هرمون الكورتيزول".
4 - استخدام علاجات الكورتيكوستيرويدات الموضعية "كريمات الجلد المضادة للالتهابات".

عوامل الخطر

بشكل عام، وجود تاريخ عائلي لعلامات التمدد يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بعلامات التمدد، كما تزيد التقلبات الهرمونية، مثل فترة البلوغ والحمل، من خطر الإصابة بعلامات التمدد.

إذا كنت حاملًا، فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة بعلامات التمدد إذا كان لديك أفراد آخرين في العائلة يعانون من علامات التمدد، أو كنت أصغر سنًا، أو كان وزنك أكبر من الموصى به قبل أو أثناء الحمل، أو كنت تحملين طفلًا أكبر.

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