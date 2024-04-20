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الصحة

الأظافر الصفراء.. الأسباب والعلاجات

الأظافر الصفراء
الأظافر الصفراء

تشير الأظافر الصفراء إلى العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك العوامل الخارجية مثل طلاء الأظافر أو الأظافر الأكريليك أو التدخين أو العدوى الفطرية، ويمكن أن تكون الأظافر الصفراء أيضًا علامة على حالة صحية كامنة، مثل اضطراب الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

وفقًا للأطباء، يمكن أن تكون الأظافر الصفراء أحد أعراض الكثير من الأمراض الخطيرة، مثل مختلف الأورام، وداء السكري والسل، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

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ما الذي يجعل أظافرك تتحول إلى اللون الأصفر؟

قد يكون اصفرار الأظافر أمرًا مقلقًا، خاصة إذا لم تكوني متأكدة من سبب تغير اللون، أشياء مثل استخدام طلاء الأظافر الداكن أو الطبخ ومع ذلك، إذا استمرت أظافرك في التحول إلى اللون الأصفر لأكثر من بضعة أيام أو أصبح نمو الأظافر الجديدة باللون الأصفر، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة.

تشمل الأسباب الشائعة للأظافر الصفراء ما يلي: 

1 - طلاء الأظافر: الاستخدام المنتظم لطلاء الأظافر الداكن، وترك طلاء الأظافر لأكثر من أسبوع، وارتداء أظافر الأكريليك يمكن أن يؤدي إلى تلطيخ أظافرك، مما يؤدي إلى ظهورها باللون الأصفر.

2 - التدخين: النيكوتين والقطران الموجودان في السجائر يمكن أن يسببا اصفرار الأظافر.
 

3 - الالتهابات الفطرية: تسبب الالتهابات الفطرية أظافرًا صفراء وسميكة ومتفتتة.

4 - الشيخوخة: يتباطأ نمو الأظافر بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تغيرات في نسيج الأظافر ولونها، بما في ذلك اصفرارها.

5 - الميلانينيا: تسبب هذه الحالة ظهور خطوط عمودية بنية أو سوداء على الأظافر، قد تظهر حواف الشريط باللون الأصفر، يمكن أن يتطور الميلانين بسبب الصدمة الجسدية للأظافر، وبعض الأدوية، ونقص التغذية، والالتهابات، والاضطرابات الالتهابية.

6 - متلازمة الأظافر الصفراء: تتميز هذه الحالة النادرة بأظافر صفراء وسميكة وملتفة، بالإضافة إلى بطء نمو الأظافر ومشاكل في الرئة وتورم في الذراعين والساقين.

7 - الآثار الجانبية للأدوية: الأدوية مثل التتراسيكلين (المستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية) وأدوية العلاج الكيميائي (المستخدمة لتدمير الخلايا السرطانية) يمكن أن تسبب تحول الأظافر إلى اللون الأصفر.

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