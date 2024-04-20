السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| إيران تتوعد إسرائيل وأسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

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أخبار فاتتك| إسرائيل شنت هجومًا على إيران و"متحدث الوزراء" يبشر بانخفاض جديد للأسعار

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024

يتساءل المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 20-4-2024 في بورصة الدواجن، حيث تشهد انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للمبادرة الحكومية بقيمة 15%، وذلك رغم الإقبال على الشراء في كل محافظات الجمهورية خاصة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024.

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أول تعليق من لؤي وائل بعد إصابته الخطيرة أمام بلدية المحلة

كشف لؤي وائل، مدافع فريق المقاولون العرب، عن كواليس الساعات الصعبة التي عاشها بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة في بطولة الدوري.

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المخرج محمد فاضل: صلاح السعدنى كان مثقفًا ويهتم بقضايا وطنه

تحدث المخرج محمد فاضل عن ذكرياته مع الفنان الراحل صلاح السعدنى قائلًا: "ما يميزه أنه فنان شعبى، كان مثقفًا ويهتم بقضايا وطنه، وباختياراته لا أعتقد أنه ندم على أى عمل قدمه، ورغم الشهرة والأعمال التى قدمها يدخل الاستديو وكأنه شخص عادى وليس نجمًا".

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يسرا: فرحانة إنى عملت "شقو".. ودورى مليان شر

أكدت النجمة يسرا أن كل أبطال فيلم «شقو» مختلفون تمامًا عن التوقعات، لافتة إلى أن الإخراج جيد وموضوع الفيلم رائع، والإنتاج كبير جدًا.

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إيران تتوعد إسرائيل: ردنا التالى سيكون على أقصى مستوى

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن إيران سترد على الفور وعلى "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها.

وذكر أمير عبداللهيان، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن. بي. سينيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران، فإن ردنا التالي سيكون فوريًا وعلى أقصى مستوى".

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"التربية والتعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة على إجراءات سير الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه تتم إعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

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أسعار الفراخ صلاح السعدني يسرا إيران إسرائيل التربية والتعليم

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