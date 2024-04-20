السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يسرا: فرحانة إنى عملت "شقو".. ودورى مليان شر

النجمة يسرا
النجمة يسرا

أكدت النجمة يسرا على أن كل أبطال فيلم «شقو»، مختلفين تمامًا عن التوقعات، لافتة أن الإخراج جيد وموضوع الفيلم رائع، والإنتاج كبير جدًا.

وأضافت “يسرا”، في لقاء خاص مع شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: “أنا فرحانة بيهم فرحة عمري، وأنا كمان فرحانة أكتر؛ لأني كنت محاطة بحُب، وكنت بعمل الشغل بجد من قلبي، مش بكبر الدور أو بصغره”.

وتابعت: “فيلم شقو مهم، وجديد عليا، وعلى كل الفنانين اللي اشتغلو فيه، سواء تايسون أو دينا او أمينة، كلهم هتشوفوهم بشكل مختلف خالص وحلو اوي، وسعيدة جدًا بكريم السبكي، حقيقي مخرج حلو اوي”.

وكشف يسرا عن تفاصيل دورها في فيلم “شقو”، قائلة: “دوري الشر بعينه، في شخصية الدكتورة، ومن غير الدكتورة مفيش الشر”.

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