الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

استقرار حالة لؤي وائل مدافع المقاولون العرب بعد نقله إلى المستشفى

سقوط مدافع المقاولون
سقوط مدافع المقاولون

استقرت الحالة الصحية لمدافع المقاولون العرب لؤي وائل بعد نقله إلى مستشفى المحلة العام، عقب تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة.

وأصيب مدافع المقاولون العرب بعد كرة مشتركة في الدقائق الأخيرة من مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة عقب اصطدامه بالحارس محمود أبو السعود وهو ما دفع الجهاز الطبي لنقله على الفور إلى المستشفى العام بالمحلة لإجراء الفحوصات الطبية، وخلال ساعات ستظهر نتيجة الأشعة التي خضع لها.

وتدخل الجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب لإنقاذ اللاعب بعد عمل الإسعافات الأولية له داخل أرض الملعب قبل أن يتم نقله لمستشفى المحلة العام.

وبعد إجراء الفحص الطبي، تبين أن اللاعب تعرض لحالة بلع لسان مؤقت أدى إلى ضيق في التنفس، وتحسنت الحالة الصحية اللاعب وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

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المقاولون العرب لؤي وائل فريق بلدية المحلة الدورى المصرى إصابة مدافع المقاولون العرب

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