الفنان الراحل صلاح السعدني يتصدّر ترند "إكس"

تصدر الفنان الراحل صلاح السعدني ترند منصة التغريدات "إكس" تويتر سابقًا، بعد وفاته صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن في مصر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الخبر بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل.

وعبر المغردون على منصة التدوينات القصيرة، عن حزنهم الشديد لوفاة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، داعين الله- عز وجل- أن يتغمّد المفقود بواسع رحمته، وأنَّ يجعله من أهل الجنة.

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

موعد جنازة الفنان صلاح السعدني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث جرت عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وشخصيات أخرى عامة، وتتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء يوم الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

حياة الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، شقيقه هو الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.