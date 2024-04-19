"ميهمنيش مين الأشهر ومحتاج برنامج عشان أتكلم عنه".. صلاح السعدني يتحدث عن علاقته بالزعيم

توفي الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن في مصر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الخبر بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل.

علاقة صلاح السعدني بالزعيم

من المعروف أن الفنان صلاح السعدني تجمعه صداقة قوية مع الزعيم عادل إمام، إذ بدء الثنائي مشوارهما الفني والمهني معًا حتى تربعا على عرش النجومية، وكثيرًا ما تحدث كلّ منهم عن الآخر.

في حديث سابق، تحدّث الفنان القدير صلاح السعدني، عن صديق عمره الزعيم عادل إمام، وذلك في لقاء مشهور مع الإعلامي مفيد فوزي، فتح خلاله السعدني خزينة أسراره ووطادة علاقته بالزعيم، فقال عندما سُئل عنه: «مش هكون موضوعي في الكلام عن عادل إمام؛ لأنه من الصعب أفصله كفنان وكصديق، وكبني آدم عن بعض".

وقال: “لا أريدك أن تندهش فالحياة بالنسبة لي هي تركيبة مختلفة تمامًا وتحتوي على اعتقادات خاصة جدًا.. لا يهمني من هو الأشهر، بل الأهم هو الفن نفسه، مهما كانت شهرتي فإن موهبتي تظل كبيرة ومن خلالها وفضل الله، استطعت أن أصنع لنفسي مكانة. سواء كبرت أم صغرت، فإن هذا ليس مهمًا على الإطلاق”.

لم ينته كلام السعدني عن الزعيم عند هذا الحد، بل ضاعف كلامه بوصف العلاقة بينهما وكيف يعشق السعدني صديق عمره، فقال: "محتاج أكون مذيع بيقدم برنامج تليفزيوني 4 ساعات لمدة 36 عامًا عشان أقدر أتكلم عن علاقتي بعادل إمام، وحياتنا السابقة والقادمة مع بعض".

وأضاف السعدني خلال اللقاء: «في تصوري إن بعض البشر لا يصلح إلا لعمل واحد وعادل إمام لا يصلح أن يكون أي مهنة في العالم سوى ممثلًا، وده من أول لحظة التقيته فيها في كلية الزراعة، وكان أول انطباع عن عادل إمام أنه ممثل منذ الطفولة".

واستكمل حديثه: «وأنا عندي شريط مسجل من زمان من أيام الكلية عادل إمام بيقرأ فيه أحلامه وكأنه بيقرأ في كتاب مفتوح للمستقبل، ومن هذا الأشياء التي قالها إنه هيكون أفضل ممثل في مصر، وستكون العلاقة بينه وبين الناس مفتوحة بلا حدود، ومعظمها تحقق وحدث بالفعل».

حياة صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، شقيقه هو الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز، من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

"المهن التمثيلية" تنعى صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

موعد جنازة صلاح السعدني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان الراحل، حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.