وداعًا "العمدة سليمان".. أشهر أعمال صلاح السعدني

توفي الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن في مصر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الخبر بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل

أعمال صلاح السعدني

ويستعرض "الدستور" أبرز وأهم أعمال الفنان القدير صلاح السعدني:

أفلامه:

ليل وخونة (1990)

كراكيب.

زوجة بلا رجل.

الأرض.

شياطين الليل.

الرصاصة لا تزال في جيبي.

أغنية على الممر.

الحب والثمن.

سوزي بائعة الحب.

خلف أسوار الجامعة.

لعنه الزمن.

برج المدابغ.

الاعتراف الأخير.

الغول.

المراكبي.

بدون زواج أفضل.

هكذا الأيام.

شقة في وسط البلد.

طائر الليل الحزين.

احترس نحن المجانين.

الحساب يا مدموزيل.

حكمتك يا رب.

الأشقياء.

الوحش داخل الإنسان.

مدرسة الحب.

الشيطان يغني.

قضية عم أحمد.

ملف في الآداب.

اليوم السادس.

فوزية البرجوازية

فتوة الناس الغلابة.

الحلال يكسب.

المحترفون.

إنهم يقتلون الشرفاء.

انحراف.

زمن حاتم زهران.

جبروت امرأة.

الزمار.

لعدم كفاية الأدلة.

الموظفون في الأرض.

مهمة صعبة جدًا.

أولاد الأصول.

العملاق.

ليل وخونة.

درب الرهبة.

تحت الصفر.

بنات في ورطة.

شحاتين ونبلاء.

ليه يا دنيا.

أحلام صغيرة.

كونشرتو في درب سعادة.

ليه يا هرم.

أهم مسرحياته:

الناصر صلاح الدين.

ثورة الموتى.

الملك هو الملك.

باللو.

زهرة الصبار.

أهم أعماله التلفزيونية:

أرض الرجال

الضحية 1964

الرحيل

حصاد الشر

الساقية 1965

خان الخليلي 1976

أبناء العطش 1982

أرابيسك 1994

أوراق مصرية - ثلاثه أجزاء.

سنوات الحب والشقاء

حلم الجنوبي 1997

جسر الخطر 1999

ملحمة الحب والرحيل

ليالي الحلمية خمسة أجزاء

أبنائي الأعزاء شكرًا

الزوج أول من يعلم

بين القصرين

قصر الشوق

الأصدقاء

رجل في زمن العولمة - جزئين

الناس في كفر عسكر

نقطة نظام

حارة الزعفراني

للثروة حسابات أخرى

عمارة يعقوبيان

عدى النهار

قطار منتصف الليل

الباطنية

الأخوة أعداء

القاصرات

سحور على مائدة أشعب (1991).

حياة صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، شقيقه هو الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

"المهن التمثيلية" تنعى صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

موعد جنازة صلاح السعدني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان الراحل، حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.