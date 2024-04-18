الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

8 نصائح لمرضى السكري للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل خاص على مرضى السكري حيث يتعرضون لخطر الإصابة بالجفاف بسبب كثرة التبول، كما تواجه أجسادهم أيضًا، مشكلة كبيرة مع تبريد الحرارة.

ويُغير الجسم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، طريقته في إنتاج الأنسولين، مما يستدعي مراقبة الأشخاص لمستويات السكر في الدم، لضبط جرعة الأنسولين أو الدواء. 

ويمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على قدرة الجسم على التعرق بشكل فعال مما يمنع الحرارة من الهروب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الحرارة، إذ تشكل موجات الحر تحديات فريدة للأفراد المصابين بالسكري، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتفاقم خطر حدوث مضاعفات. لذا يحتاج مرضى السكري إلى الحذر من أعراض ضربة الشمس ومستويات السكر غير المنضبطة. 

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير، نصائح لمرضى السكري لإدارة مستويات السكر في الدم وسط موجة الحر

نصائح لمرضى السكري للتغلب على الحرارة

1. مراقبة مستويات الترطيب: راقب عن كثب حالة الترطيب لديك عن طريق فحص لون البول (يشير اللون الأصفر الشاحب إلى وجود ترطيب كافٍ) ومراقبة مستويات العطش. أهدف إلى شرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد أثناء موجات الحر.

 

2. اشرب الكثير من الماء: الماء هو أفضل صديق لك في الطقس الحار. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا وزيادة تناوله إذا كنت تتعرق أكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو النشاط البدني.

 

3. تجنب المشروبات المسببة للجفاف: ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وكذلك المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية. يمكن أن تساهم هذه في الجفاف وقد تؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم.

انكسار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

مرض السكري غير المنضبط.. 5 أسباب لارتفاع مستويات السكر في الدم

4. تناول الأطعمة المرطبة: قم بإدراج الفواكه والخضروات الغنية بالمياه في نظامك الغذائي، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والطماطم. لا توفر هذه الأطعمة الترطيب فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية.

 

5. حافظ على هدوئك: ابحث عن بيئات باردة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم.

 

6. احمي بشرتك: ارتدي ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن. استخدم واقي الشمس لمنع حروق الشمس، والتي يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.

 

7. مراقبة مستويات السكر في الدم: الحرارة يمكن أن تؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم. افحص مستويات السكر في الدم بانتظام واضبط جرعات الدواء أو الأنسولين وفقًا لتوجيهات الطبيب.

 

8. خطط للأنشطة الخارجية بحكمة: إذا كنت تريد أن تكون في الهواء الطلق، فحدد موعدًا للأنشطة خلال الأوقات الباردة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء. خذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة وتجنب الأنشطة المجهدة خلال ساعات ذروة الحرارة.

 

من خلال اتباع هذه النصائح الوقائية، يمكن للأفراد المصابين بالسكري التنقل عبر موجات الحر بأمان وتقليل احتمالية الإصابة بالجفاف والمضاعفات ذات الصلة.

مرض السكري الحرارة فصل الصيف الحار فصل الصيف السكري الأنسولين

مواد متعلقة

انكسار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

مرض السكري غير المنضبط.. 5 أسباب لارتفاع مستويات السكر في الدم

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين