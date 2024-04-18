8 نصائح لمرضى السكري للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل خاص على مرضى السكري حيث يتعرضون لخطر الإصابة بالجفاف بسبب كثرة التبول، كما تواجه أجسادهم أيضًا، مشكلة كبيرة مع تبريد الحرارة.

ويُغير الجسم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، طريقته في إنتاج الأنسولين، مما يستدعي مراقبة الأشخاص لمستويات السكر في الدم، لضبط جرعة الأنسولين أو الدواء.

ويمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على قدرة الجسم على التعرق بشكل فعال مما يمنع الحرارة من الهروب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الحرارة، إذ تشكل موجات الحر تحديات فريدة للأفراد المصابين بالسكري، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتفاقم خطر حدوث مضاعفات. لذا يحتاج مرضى السكري إلى الحذر من أعراض ضربة الشمس ومستويات السكر غير المنضبطة.

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير، نصائح لمرضى السكري لإدارة مستويات السكر في الدم وسط موجة الحر

نصائح لمرضى السكري للتغلب على الحرارة

1. مراقبة مستويات الترطيب: راقب عن كثب حالة الترطيب لديك عن طريق فحص لون البول (يشير اللون الأصفر الشاحب إلى وجود ترطيب كافٍ) ومراقبة مستويات العطش. أهدف إلى شرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد أثناء موجات الحر.

2. اشرب الكثير من الماء: الماء هو أفضل صديق لك في الطقس الحار. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا وزيادة تناوله إذا كنت تتعرق أكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو النشاط البدني.

3. تجنب المشروبات المسببة للجفاف: ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وكذلك المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية. يمكن أن تساهم هذه في الجفاف وقد تؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم.

4. تناول الأطعمة المرطبة: قم بإدراج الفواكه والخضروات الغنية بالمياه في نظامك الغذائي، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والطماطم. لا توفر هذه الأطعمة الترطيب فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية.

5. حافظ على هدوئك: ابحث عن بيئات باردة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم.

6. احمي بشرتك: ارتدي ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن. استخدم واقي الشمس لمنع حروق الشمس، والتي يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.

7. مراقبة مستويات السكر في الدم: الحرارة يمكن أن تؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم. افحص مستويات السكر في الدم بانتظام واضبط جرعات الدواء أو الأنسولين وفقًا لتوجيهات الطبيب.

8. خطط للأنشطة الخارجية بحكمة: إذا كنت تريد أن تكون في الهواء الطلق، فحدد موعدًا للأنشطة خلال الأوقات الباردة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء. خذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة وتجنب الأنشطة المجهدة خلال ساعات ذروة الحرارة.

من خلال اتباع هذه النصائح الوقائية، يمكن للأفراد المصابين بالسكري التنقل عبر موجات الحر بأمان وتقليل احتمالية الإصابة بالجفاف والمضاعفات ذات الصلة.