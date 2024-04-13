دفنة دون عزاء لـ شيرين سيف النصر.. أغرب وصايا الفنانين قبل الرحيل

توفيت مساء اليوم الجمعة، الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر ناهز الـ57 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شريف شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، مساء اليوم السبت، عن وفاتها والصلاة ودفن جثمانها في مقابر العائلة في هدوء وسكينة ودون عزاء تنفيذًا لوصيتها، طالبًا من محبيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز وصايا الفنانين قبل وفاتهم

مظهر أبو النجا

مظهر أبو النجا

أوصى الفنان الراحل مظهر أبو النجا، والذي وافته المنية في عام 2017، بأن يتم دفنه في مقابر القرية بجوار والده، وكانت وصيته لأبنائه قبل وفاته بأسبوعين، أن تكون تلك المراسم والتشييع شرعية، وكذلك يقتصر العزاء على المقابر فقط، بمعنى ألا يقام عزاء له، وكذلك تخلو الجنازة من أي مظاهر النفقات الباهظة.

سعيد صالح

سعيد صالح

أوصى الفنان الراحل سعيد صالح، توفي عام 2014، ابنته وزوجته قبل وفاته بدفنه في مسقط رأسه، وبالفعل هذا ما نفذه أهله وقاموا بدفنه في قرية مجريا الواقعة في المنوفية، دون إقامة مكان للعزاء، وبدون إظهار نفقات باهظة لهذا العزاء، وفقًا لوصيته.

وردة الجزائرية

وردة الجزائرية

أوصت الفنانة وردة الجزائرية قبل وفاتها في عام 2012 بكتابة مسلسل عن حياتها، حيث طلبت من الكاتب محمود معروف أن يكتب لها مسلسل عن حياتها.

وأوصت بتجسيد المطربة أنغام أو آمال ماهر، شخصيتها في هذا المسلسل، نظرًا لإعجابها بصوتهما.

وتوفيت "وردة" إثر أزمة قلبية، وتم دفنها في موطنها الأصلي الجزائر.

صباح

صباح

نشرت "كلود عقل" ابنة شقيقة الفنانة صباح، وصيتها بعد ساعات من وفاتها، قالت فيها إن "الفنانة أوصته بأن يكون يوم رحيلها يوم فرح وليس حزنا".

وأضافت للجمهور: "بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا عليّ وهيدي وصيتي إلكن.. قالتلي قوليلن يحطو دبكة ويرقصوا، بدي ياه يوم فرح مش يوم حزن.. بدي ياهن دايمًا فرحانين بوجودي وبرحيلي متل ما كنت دايما فرّحن".

ورحلت الشحرورة عن عالمنا في 26 نوفمبر 2014.

أحمد رمزي

أحمد رمزي

أوصى الفنان أحمد رمزي، قبل وفاته بدفن جثمانه في أحد مدافن الساحل الشمالي، وفي 28 سبتمبر عام 2012 اختل توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي، ودفن هناك وفقًا لوصيته.

سناء جميل

سناء جميل

أكد الكاتب "لويس جريس"، أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميل، أوصت بأن توضع متعلقاتها، من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها، في مكتبة الإسكندرية، وهو ما نُفذ بالفعل. ورحلت الفنانة سناء جميل عن عالمنا في 22 ديسمبر عام 2002 عن عمر ناهز 72 عامًا.

تحية كاريوكا

تحية كاريوكا

قبل وفاتها، أوصت الفنانة تحية كاريوكا الفنانة فيفي عبده بأن تقوم برعاية طفلة وجدتها كاريوكا أمام أحد المساجد فتبنتها، وبالفعل نفذت فيفي عبده الوصية، ورحلت كاريوكا في 30 سبتمبر عام 1999 عن عمر ناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة رئوية حادة.

ناهد شريف

ناهد شريف

قبل رحيلها بيومين، أوصت الفنانة ناهد شريف بأن تكون جنازتها بسيطة خالية من المظاهر وأن تقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وأن تقام في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل، ورحلت الفنانة ناهد شريف في 7 أبريل عام 1981.

حسين صدقي

حسين صدقي

أوصى حسين صدقى بوصية تعدُّ الأولى من نوعها فى تاريخ الفنانين.. فقد أوصى أسرته بحرق أفلامه، وقال لهم: "أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الإسلام خالد بن الوليد"، وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته "فاطمة المغربي"، وتوفي حسين صدقي في 16 فبراير عام 1976.

رشدي أباظة

رشدي أباظة

أوصى الفنان رشدى أباظة بتقسيم ميراثه بين أمه وابنته وأخواته، وكان يملك ثلاث شقق في مصر وواحدة في هولندا، وقطعة أرض بالهرم وغيرها، كما ترك لزوجته السابقة سامية جمال بوليصة تأمين، لكنها تنازلت عنها لحفيده أدهم. ورحل رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 52 عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ.

عبد الحليم حافظ

عبد الحليم حافظ

أوصى قبل وفاته بأن تعود كل ثروته لأشقائه وشقيقته علية وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس، كما أوصى كذلك بألا تباع شقته في الزمالك، وفي 30 مارس عام 1977. رحل حليم عن عمر ناهز 47 عامًا إثر إصابته بمرض البلهارسيا.

نجيب الريحاني

نجيب الريحاني

أوصى الفنان الراحل نجيب الريحاني، أقاربه وأصدقاءه قبل 15 يومًا من موته بأن يضعوا في قبره صورة له بشخصية "كشكش بيه" الشهيرة، حيث أوضح بأنه لم يذق طعم النجاح إلا بعد أدائه هذه الشخصية.

وفي 8 يونيو عام 1949 رحل الريحاني عن عمر ناهز 60 عامًا إثر إصابته بمرض التيفود.