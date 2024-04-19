الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا قال صلاح السعدني عن القضية الفلسطينية؟

الفنان صلاح السعدني
الفنان صلاح السعدني

توفي الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن في مصر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الخبر بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل.

ماذا قال صلاح السعدني عن القضية الفلسطينية؟ 

تضامن الفنان الراحل صلاح السعدني مع القضية الفلسطينية، فقال ذات مرة: "إسرائيل تحاول تحقيق أهدافها التي تفشل فيها من خلال الحرب بتأييد أعمى من الولايات المتحدة الأمريكية وتخاذل المجتمع الدولي في نصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف السعدني “أنَّ دور الفنان تجاه القضايا القومية هو دور مهم نظرا لقدرته على التعبير عن وجهة نظره من خلال أعماله الفنية ومواقفه السياسية ومساندة الأشقاء يجب أن تكون من الشعوب، والفنانون هم جزء من الشعوب”.

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حياة صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، شقيقه هو الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني. 

حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

"المهن التمثيلية" تنعى صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

موعد جنازة صلاح السعدني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان الراحل، حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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