عادل إمام السبب.. صلاح السعدنى "عمدة الدراما" المخطوف من الزراعة

توفى منذ قليل الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، تاركا خلفه عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة، والتي أثرت الحياة الفنية المصرية.

دخول صلاح السعدني إلى مجال الفن لم يكن خلفه قصة من تلك المفعمة بالحديث عن الشغف والحب والدراسة والجري خلف أماكن التوصوير والمنتجين، بل كانت صدفة بحتة، جرت أحداثها في كلية الزراعة، كان بطلها الزعيم عادل إمام.

عادل إمام وصلاح السعدنى

درس صلاح السعدني بكلية الزراعة، وزامله الفنان عادل إمام الذي كان رئيس فريق التمثيل في الكلية وقتها، وقال السعدني في لقاء تليفزيوني سابق: “كان مالي ومال التمثيل، أنا كنت منذ طفولتي وأنا أعد نفسي لأصبح مهندسا زراعيا، ومن أجل هذا الغرض التحقت بكلية الزراعة، ومضت الأمور على ما يرام إلى أن قادني قدري والتقيت الزميل عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل بالكلية، وقلب حياتي رأسا على عقب، فمن خلاله عرفت التمثيل، ومن هنا بدأت البحث عن إظهار الموهبة بداخلي”.

بداية صلاح السعدنى

انطلق الفنان المصري القدير في بداية مشواره الفني من خلال مشاركته بمسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964 وشارك بأعمال متنوعة، تميز السعدني بالعديد من الأعمال الفنية لا سيما دوره في مسلسل "أرابيسك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إضافة لدوره المتألق بمسلسل "القاصرات" في 2013.

شارك صلاح في العديد من الأعمال الفنية ذات القيمة السينمائية وأشهرها فيلم "الأرض" مع نجوى إبراهيم ومحمود المليجي، اسمه الكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني المولود في الثالث والعشرين من أكتوبر في عام 1943.