غادة وبسملة نجمتا "كلثوميات" على مسرح معهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ضمن سلسلة "كلثوميات"، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من غادة أدم وبسملة كمال.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن اهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي.

الأوبرا تدشن حفلا للموجي

وتنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين، ويؤديها كلا من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيى صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.