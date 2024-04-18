بدء فعاليات ندوة الصناعات الثقافية والإبداعية بدار الأوبرا المصرية

بدأت فعاليات الندوة الثقافية "الصناعات الثقافية الإبداعية" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بحضور الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، ورامي الدسوقي، ويديرها الروائي المهندس محمد جمال؛ ضمن توجيهات الثقافة المصرية لنشر التنوير.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، قد اختتمت برنامجها الفني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم والذي ضم العديد من الأمسيات الفنية شملت عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

وأقيمت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتلاها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته وقدم نخبة مختارة من الإبتهالات والأناشيد التي عكست أجواء الشهر المعظم، وتوالت الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بمشاركة المنشدان إيهاب يونس وعبدالرحمن بلاله، وقدموا باقة من الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية، دينا الوديدي وفرقتها بمجموعة مختارة من أعمالها المميزة التي مزجت بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقي الحديثة، سعد العود وفرقته بمشاركته الأولى بحفلات الأوبرا وقدم أشهر أعمال الموسيقى العربية بأسلوبه الخاص بمصاحبة آلة العود، شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته حيث أبدع بتقديم أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية.

وأيضًا فاعلية ماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها التي امتعت جمهور الأوبرا بمختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

فيما شهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو أحمد عامر تضمن باقة من أشهر أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني وقدم الموهبة الشابة حبيبه سامي الحفناوي، وفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر التي امتعت جمهور المسرح بباقة من أشهر أعمال تترات الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال، وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة.