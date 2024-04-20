السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 2024

حالة الطقس خلال
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في محافظات مصر، ونشهد الأن أجواء حارة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 2024

كما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع يوم السبت 20 أبريل أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس غدًا الأحد 21-4-2024

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد 21 أبريل 2024 نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.

الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس 2024

ويوم الإثنين 22 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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حالة الطقس 2024

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 من نفس الشهر، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا.

الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
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