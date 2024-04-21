أخبار فاتتك|آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو.. وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة العالمية بصفة خاصة، عن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

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"يهدد برنامجها النووى".. كيف تواجه إيران الاختراق الأمنى الإسرائيلى؟

صرح الدكتور أحمد لاشين، الخبير في الشؤون الإيرانية، بأن النظام الإيراني يواجه اختراقًا أمنيًا على يد القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف لدى الحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

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"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متزنة من حيث مستوى الأسئلة وصعوبة محتواها، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون أيضًا واضحة وخالية من الأخطاء أو التعقيدات وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المختلفة.

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التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

بدأت فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وأعلنت إدارة المهرجان عن لجان تحكيم الدورة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

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