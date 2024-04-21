الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو.. وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

txt

أخبار فاتتك| إيران تتوعد إسرائيل وأسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة العالمية بصفة خاصة، عن  موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"يهدد برنامجها النووى".. كيف تواجه إيران الاختراق الأمنى الإسرائيلى؟

صرح الدكتور أحمد لاشين، الخبير في الشؤون الإيرانية، بأن النظام الإيراني يواجه اختراقًا أمنيًا على يد القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف لدى الحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متزنة من حيث مستوى الأسئلة وصعوبة محتواها، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون أيضًا واضحة وخالية من الأخطاء أو التعقيدات وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المختلفة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

بدأت فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وأعلنت إدارة المهرجان عن لجان تحكيم الدورة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة. 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الأمنى الإسرائيلى إيران برشلونة نتنياهو امتحانات الثانوية

مواد متعلقة

الأرصاد تتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 2024

طارق فهمي: ذكرى تحرير سيناء تذكرنا بجهود الدولة لحماية أرض الفيروز

الرؤية الضبابية.. أسبابها وعلاجاتها

علامات التمدد.. الفهم والوقاية والعلاج

مفاجآت فلكية تنتظرك اليوم.. اعرف حظك

التغذية ومكافحة الاكتئاب.. دور العناصر الغذائية فى تعزيز الصحة النفسية

أخبار فاتتك| إيران تتوعد إسرائيل وأسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

الأظافر الصفراء.. الأسباب والعلاجات

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

المالية: اليوم بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل