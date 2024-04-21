الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

احتجاجات ضد نتنياهو
احتجاجات ضد نتنياهو

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتستمر الاحتجاجات مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف المحتجزين، والذين يبلغ عددهم 133 إسرائيليًا، وفق وكالة "رويترز".

وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الذي شنته "حماس" على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

واستبعد نتنياهو في أكثر من مناسبة إجراء انتخابات مبكرة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها، قائلًا إن "حماس" هي التي ستستفيد من إجراء انتخابات في خضم الحرب.

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