الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"يهدد برنامجها النووى".. كيف تواجه إيران الاختراق الأمنى الإسرائيلى؟

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

صرح الدكتور أحمد لاشين، الخبير في الشؤون الإيرانية، بأن النظام الإيراني يواجه اختراقًا أمنيًا على يد القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف لدى الحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. 

وأشار لاشين، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، إلى أن إيران تميل دائمًا لاستخدام استراتيجية الحرب بالوكالة، ولكن يبدو أن إسرائيل تسعى لفرض عقوبات على إيران عبر تحركاتها في المنطقة.

أزمات سياسية واقتصادية تطارد إيران

وأوضح "لاشين" أن الحكومة الإيرانية تواجه سلسلة من الأزمات، منها انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وانتشار المظاهرات في أنحاء البلاد، فضلًا عن الحجب الإعلامي الكثيف الذي تم فرضه عقب الهجمات الأخيرة.

واختتم "لاشين" تصريحاته مؤكدًا على القلق الذي يسود الأوساط السياسية في إيران بشأن المفاعل النووي، لا سيما بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وأضاف أن الهجوم الذي وقع في 13 أبريل على ملف غزة قد أدى إلى تراجع الاهتمام الإيراني بهذا الملف، مما دفع الحكومة لإعادة تقييم أولوياتها الأمنية.

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