موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة العالمية بصفة خاصة، عن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة التي ستقام على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مساء اليوم الأحد.

ويدخل ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور مباراة اليوم وهو يتربع على صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 78 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق في الليجا هذا الموسم.

واستطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز في 24 مباراة والتعادل في 6 مباريات وتلقي هزيمة واحدة فقط.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق الكتالوني في المسابقة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 3 مواجهات.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتنقل قناة beIN Sports HD 1 المباراة.