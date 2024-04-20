طارق فهمي: ذكرى تحرير سيناء تذكرنا بجهود الدولة لحماية أرض الفيروز

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، إنه يجب أن نتحدث عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للحفاظ على أرض سيناء من مخططات الترحيل والتهجير التي دعت إليها إسرائيل بعد حرب غزة التي استمرت أكثر من 7 أشهر.

وأضاف فهمي، لـ "الدستور"، أنه يجب التركيز على الرؤية المصرية فيما يخص الأوضاع في قطاع غزة هي الأشمل للحفاظ على الوضع في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر وضعت رؤية للتعامل تدريجيًا ومرحليًا بتوافق كل الأطراف الفلسطينية.

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أنه يجب تسليط الضوء على الإشادة الدولية المتماشية مع طرح مصر في هذا السياق، ومازالت تقدم مصر الكثير للحفاظ على كل ما يشمل في سيناء، من خلال إنشاء 4 كباري رئيسية بمدينة رفح الجديدة وإعادة تسكين المواطنين مرة أخرى إلى مساحتهم، فبالتالي في تحركات وإنجازات مصرية بمدينة رفح وإعادة تأهيل المناطق السكانية مرة أخرى.