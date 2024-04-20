تحرير سيناء وتمكين المرأة الإفريقية.. فعاليات مميزة فى مكتبة القاهرة الكبرى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام المكتبة، ندوة احتفال مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بذكرى عيد تحرير سيناء، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 24 أبريل، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فى الندوة الخبير العسكرى العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية وعضو جمعية المحاربين القدماء، والإعلامى القدير خالد سعد كبير مذيعين بالتليفزيون المصري وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والإعلامية مرفت السنباطي مدير عام الاتصال بالمصريين في الخارج ومدير تحرير مجلة أبناء الوطن في الخارج بالهيئة العامة للاستعلامات سابقًا، وتدير الندوة الإعلامية رانيا محمود المذيعة بالتليفزيون المصري.

عيد تحرير سيناء

يشار إلى أن عيد تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989م.