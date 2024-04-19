دفتر عزاء.. السوشيال ميديا تضج بعد رحيل العمدة صلاح السعدنى

رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الفنان الكبير صلاح السعدني، بعد صراع طويل مع المرض استمر لعدة سنوات، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالأعمال الدرامية التي أثرى بها الشاشة العربية، ومنذ انتشار خبر وفاته على السوشيال ميديا والكتاب يكتبون المنشورات يعبرون فيها عن محبتهم لعمدة الدراما المصرية، وفي هذا التقرير نرصد بعض المنشورات التي كتبها الفنانون والنقاد والأدباء حبًا في صلاح السعدني.

الفنان محمود البزاوي

قال الفنان محمود البزاوي: "الله يرحمك يا عم صلاح أنت وحمايا وأبويا التاني عم محمود السعدني.. عم صلاح من الناس اللي أثروا فيا بشكل كبير من أول يوم دخلت بيت السعدني.. البيت العامر بكل شىء مفيد ثقافة وفنا وحضورا عند كل أفراد العيلة يخطف العين.. عم صلاح علمني ويمكن أنا مش واخد بالي زي ما عم محمود علمني وأنا مش واخد بالي.. لأن القعدة معاهم بمجرد سماع اللي بيتقال طلع علام وأنا عرفت ده لما كبرت وبقى جوايا مخزون من المعلومات والثقافة بسبب وجودي وسط كبار السعدني عم محمود وعم صلاح.. شكرا لمن شكلوا جزءا كبيرا من معرفتي وثقافتي وربنا يجمعكم ببعض في الجنة.

ماجدة خير الله

الناقدة ماجدة خير الله: "رغم أنه اختار في سنواته الأخيرة، أن يعيش في هدوء بعيدا عن الأضواء إلا أنه بقي في ذاكرة عشاقه ومحبيه، صلاح السعدني أحد أهم نجوم الدراما التليفزيونية خلال الثلاثين عاما الأخيرة، عرفته عن قرب عندما لعب بطولة مسلسل سنوات الشقاء والحب الذي كتبت له السيناريو والحوار والمأخوذ عن قصة تاريخ حياة أحد اللصوص للأديب إحسان عبد القدوس، وهو المسلسل الوحيد الذي أخرجه أشرف فهمي وشاركت في بطولته نيللي، وليلي فوزي، وفكري أباظة وخيرية أحمد، ومادلين طبر وتم إنتاجه 1998، وكان السعدني مثالا للفنان الراقي المثقف، شديد الالتزام والاحترام، وداعا صلاح السعدني العمدة سليمان غانم، ورجل من زمن العولمة، وعشرات الأدوار التي تركت أثرًا لن يمحي. في مسيره الدراما التليفزيونية.

محمد المتيم وحلم الجنوبي

كتب محمد المتيم يقول: "كثيرون حول "حسن أرابيسك"، وكثيرون أيضًا حول "سليمان غانم"، وحدي أقف مع "نصر وهدان القط، نصر وهدان القط، العفيّ الشريف الذي دشّن الحُلم في نفوس أطفال الجنوب. نصر الصعيدي الذي يُشبه منحوتة فرعونية أصيلة ونادرة، يمثل الفضيلة الصلبة والمعدن النفيس في الزمن الرأسمالي المغشوش.

نصر وهدان القط، واحدة من الشخصيات التي لطالما حلمت لنفسي أن أكونها وألتزم التزاماتها النفسية والقيَمية حين أكبر، وأركب القطار، وأهيم في البلاد، وتوشك المدن أن تسرق ملامحي.

سلامٌ على الفنان حين يدبّر لنا شئون أحلامنا، ألف سلام ورحمة ونور للأصيل المسئول صلاح السعدني.