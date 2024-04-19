محمود الخطيب يشارك فى جنازة الفنان صلاح السعدنى

وصل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد في الجيزة، للمشاركة في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، وتقديم واجب العزاء لأسرة للراحل.

وفاة صلاح السعدني

وتوفي، منذ قليل، الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عامًا، وتصلى الجنازة عليه بعد العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واحترف صلاح السعدني التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون، وأول مسلسلاته "الرحيل" عام 1960، وفي عام 1964 قدم مسلسل "الضحية".

المتحدة تنعي صلاة السعدني

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون فى قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت الشركة، إن مصر فقدت اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة.

المهن التمثيلية تنعي صلاح السعدني

كما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

صلاح السعدني

يذكر أن الفنان صلاح السعدني حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التليفزيون.

أبرز أعمال صلاح السعدني

ومن أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية" مع يحيى الفخراني وصفية العمري، وحسن أرابيسك في مسلسل أرابيسك، وكذلك "مسلسل الباطنية، والناس في كفر عسكر، وأبنائي الأعزاء شكرًا، ورجل في زمن العولمة".

جانب من جنازة صلاح السعدني

جانب من جنازة صلاح السعدني

حضور محمود الخطيب جنازة صلاح السعدني

حضور محمود الخطيب جنازة صلاح السعدني

حضور محمود الخطيب جنازة صلاح السعدني