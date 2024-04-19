الجمعة 19 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

الخطيب يلقى نظرة الوداع على جثمان صلاح السعدنى.. بث مباشر

محمود الخطيب في جنازة
محمود الخطيب في جنازة صلاح السعدني

ألقى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، نظرة الوداع على جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي توفيِّ صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وحرص الخطيب على المشاركة في جنازة الفنان الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كان معروفًا بحبه الشديد لنادي الأهلي.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

وزيرة الثقافة تنعى صلاح السعدني

وتقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة".

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدني

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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