الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

جنازة صلاح السعدني
جنازة صلاح السعدني

دخلت أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني في حالة انهيار وبكاء خلال صلاة الجنازة على الفنان الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، في حضور العديد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

 

وفاة صلاح السعدني 

وتوفي، صباح اليوم، الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عامًا، وأعلنت أسرته عن إقامة صلاة الجنازة عليه بعد العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واحترف صلاح السعدني التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون، وأول مسلسلاته "الرحيل" عام 1960، وفي عام 1964 قدم مسلسل "الضحية".

المتحدة تنعي صلاة السعدني 

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية، والعاملون فى قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت الشركة إن مصر فقدت اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة.

المهن التمثيلية تنعي صلاح السعدني 

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

صلاح السعدني 

يذكر أن الفنان صلاح السعدني حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التليفزيون.

أبرز أعمال صلاح السعدني 

ومن أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري، وحسن أرابيسك في مسلسل أرابيسك، وكذلك مسلسل الباطنية، والناس في كفر عسكر، وأبنائي الأعزاء شكرًا، ورجل في زمن العولمة.

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