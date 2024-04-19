عمدة الفن.. صلاح السعدنى "أسطورة درامية"

رحل عمدة الفن الفنان القدير صلاح السعدني عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية الهادفة التي دخلت قلوب المشاهدين، توجته واحدًا من أهم نجوم الفن المصري، بقائمة درامية أثرت الساحة الفنية.

حياة السعدني

ولد صلاح السعدني 23 أكتوبر 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، من محافظة المنوفية، وشقيقه الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل صلاح السعدني مجال الفن من خلال مسرح الكلية مع زميل دراسته الزعيم عادل إمام، وظهر على التليفزيون لأول مرة من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960، ثم غاب عن الشاشة لمدة تقترب من 4 سنوات، ليعود من خلال مسلسل "الضحية" عام 1964.

عمدة الفنانين

العمدة سليمان غانم من أكثر الشخصيات التي دخلت قلوب المشاهدين التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالي الحلمية"، وأصبحت لقبًا يناديه به الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل بأجزائه الخمسة التى كتبها "عكاشة" حينها عن حي الحلمية الذي كان حيًا راقيًا للباشوات والبهوات ثم يتحول إلى حي شعبي تعيش فيه الطبقة الوسطى والفقراء، وسط صراعات وحكايات أداها أبطال العمل بشكل مميز.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني



يعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة آخر الأعمال الفنية الدرامية في حياة الراحل وبعدها اختفي تمامًا عن الشاشة المصرية.

أعمال صلاح السعدني التليفزيونية

أرض الرجال

الضحية 1964

الرحيل

حصاد الشر

الساقية 1965

خان الخليلي 1976

أبناء العطش 1982

أرابيسك 1994

أوراق مصرية - ثلاثه أجزاء.

سنوات الحب والشقاء

حلم الجنوبي 1997

جسر الخطر 1999

ملحمة الحب والرحيل

ليالي الحلمية خمسة أجزاء

أبنائي الأعزاء شكرًا

الزوج أول من يعلم

بين القصرين

قصر الشوق

الأصدقاء

رجل في زمن العولمة - جزآن

الناس في كفر عسكر

نقظة نظام

حارة الزعفراني

للثروة حسابات أخرى

عمارة يعقوبيان

عدى النهار.