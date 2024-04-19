نقابة الموسيقيين تنعى الراحل صلاح السعدني

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت النقابة في بيان لها: “فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره”.