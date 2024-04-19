الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نقابة الموسيقيين تنعى الراحل صلاح السعدني

الراحل صلاح السعدني
الراحل صلاح السعدني

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وقالت النقابة في بيان لها: “فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره”.

المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل صلاح السعدني الكبير صلاح السعدني

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