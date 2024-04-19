الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دينا فؤاد عن وفاء مكي: "طيبة وفي حالها"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

أكدت الفنانة دينا فؤاد أن وفاء مكي شخصية طيبة، وذلك خلال تعاونهما في مسلسل "حق عرب" الذي عُرض في رمضان الماضي.

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وعن تعاونهما قالت لـ"الدستور": "هي طيبة جدا وشاطرة جدا جدا وفي حالها أوي، عكس شخصيتها تماما في المسلسل على النقيض، ومشاهدي معاها كانت بتصعد تدريجيا طوال أحداث المسلسل".

وعن رأيها في آراء السوشيال ميديا قالت: "أهتم بالسوشيال ميديا الحقيقية مش اللجان الإلكترونية لأني ما بشوفش أي حاجة تابعة للجان الإلكترونية، فمثلا عندما أرى الناس كلها متفاعلة وعاملة ستوريز وتتكلم عن الشخصية فأنا بعرف كذلك أن الحمد لله الشخصية الناس حبوها، وأنا مش ملاحقة على كم الناس المتفاعلين بالشخصية وتفاصيلها على فيس بوك، وهذا العام هو أعلى السنوات اللي حصل فيها كذلك بالنسبة لي".

 

قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

 

 

 

 

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد وفاء مكي المسلسل المسلسل في منطقة الجمالية الماضي

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