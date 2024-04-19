هالة أنور تشكر المؤلف أنور عبدالمغيث على "جودر"

عبرت الفنانة هالة أنور عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع المؤلف أنور عبدالمغيث مؤلف مسلسل جودر الذي قدم بطولته ياسر جلال في رمضان.

وكتبت "هالة" عبر حسابها على موقع فيسبوك: "شكرًا من قلبي للكاتب الكبير أنور عبدالمغيث الذي كتب مسلسل جودر بحروف من نور ولم يستخف بعقل أي مشاهد، ومبروك النجاح المبهر الذي لم يختلف عليه أي فئة أو بلد.. شكرًا وشهادة حضرتك ليا وسام وتاج أتشرف بهم، وشكرًا للناقد اللاذع الذي لا يجامل أحدًا والدقيق جدًا في نقده، وعارف إنه بيقول إيه د. خالد عاشور شهادة حضرتك لنجاح مسلسل جودر بكل عناصره، وليا تاج ووسام أتشرف بهم. شكرًا لكلمة من القلب أسعدتني".

كما كتبت هالة عن تعاونها مع مخرج العمل: "الحمد لله مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)، ألف شكر بعد ربنا للمايسترو والقائد المحترم الذي ليس جديدًا عليه الإبداع، المخرج الأستاذ إسلام خيري وجميع الكرو، الذي كل واحد فيهم أبدع في تخصصه"، وأضافت هالة: "بجد فخورة إني أكون في عمل بقيمة وتميز وإبهار ده، وشكرًا للإنتاج الضخم الذي قدم كل شيء على أعلى مستوى".

أبطال مسلسل جودر

مسلسل "جودر" من إخراج إسلام خيري وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتحى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبدالعزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإنتاج شركتي Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا حيث تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it بجانب مسلسلات أخرى مثل "الحشاشين" و"بدون سابق إنذار" و"حق عرب" و"المعلم".