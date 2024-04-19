الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أشرف زكى ينعى صلاح السعدنى

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 19 أبريل.

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وكتب الفنان أشرف زكي عبر حسابه بموقع إنستجرام: 'البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدنى'.

مشوار صلاح السعدني

احترف التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون وأول مسلسلاته الرحيل عام 1960 وفي عام 1964 قدم مسلسل الضحية.

برع في تقديم الشخصيات التي تحمل نفسية مختلفة ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم، يوميات نائب في الأرياف، قصر الشوق، سنوات الغضب".

في بداية الألفية، قدم السعدني مسلسلات "حلم الجنوبي، سنوات الشقاء والحب، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، الباطنية، الإخوة الأعداء".

شخصية العمدة سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" الأبرز في مشواره الفني ترسخت في أذهان الجمهور وأصبحت لقبه في الوسط الفني.

ومسلسل "القاصرات" عام 2013 كان الظهور الأخير وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجته للراحة التامة.

أشرف زكي الفنان اشرف زكي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية صلاح السعدني الفنان الراحل صلاح السعدني

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