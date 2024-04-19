الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قضى أيامه الأخيرة مع أحفاده.. محطات في حياة صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

غيب الموت صباح اليوم الفنان القدير صلاح السعدني الذي رحل وترك لنا تراثا فنيا هائلا سمح له بجدارة أن يكون عمدة الفن المصري وسبب حزنا كبيرا في الوسط الفني لما له من قيمة فنية كبيرة على مدار عقود من الزمان.

أسرة الفنان صلاح السعدني

تزوج الفنان صلاح السعدني فتاة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها “أحمد” الذي اتبع خطى والده في مجال التمثيل، و"ميريت" التي اختارت الابتعاد عن الفن تماماً، وقررت ارتداء الحجاب والانخراط في الحياة الأسرية بعد الزواج.

وقدمت “ميريت” برنامج "بنات أصول" وهو برنامج اجتماعي يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة والجوانب العاطفية والأسرية ومشاكلها، ويقدم الحلول السليمة لها بناءً على الحياة الواقعية والدين.

حياة الفنان الراحل صلاح السعدني

الفنان الراحل على مدار 10 سنوات ماضية حرص على التواجد في فيلته الكائنة بالسادس من أكتوبر بصحبة أفراد أسرته وقرر البعد عن الأضواء تماما، وقرر قضاء الأيام الأخيرة له مع أحفاده وأبناءه حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

الفنان القدير صلاح السعدني صلاح السعدني عمدة الفن المصري وفاة الفنان صلاح السعدني ميريت

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