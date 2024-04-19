الأهلى ينعى صلاح السعدنى بعد وفاته ظهر اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا

نعى نادي الأهلي؛ بقيادة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن ‏والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني، عضو النادي الذي وافته المنية، اليوم، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان صلاح السعدني، قد توفي ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات والمسلسلات التاريخية التي لا تنسى.

ومن أشهر أعمال السعدني الفنية، أرابيسك 1994، وأوراق مصرية - ثلاثة أجزاء، وحلم الجنوبي 1997 وليالي الحلمية خمسة أجزاء، وأبنائي الأعزاء شكرًا، وللثروة حسابات أخرى، ومسلسل عمارة يعقوبيان، والباطنية.

في سياق آخر، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحضيراته النهائية مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المرتقبة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غد السبت على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 26 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

كان الأهلي، قد نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة سيمبا التنزاني، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (3/2).