"كل أهل الصعيد شعراء".. اعترافات عبد الرحمن الأبنودي

ولد عبد الرحمن الأبنودي الذي تمر هذه الأيام ذكرى ميلاده ووفاته، فقد ولد في 11 ابريل 1938 وتوفي في 21 أبريل 2015، وما لا يعرفه الكثيرون أن الأبنودي ولد في بيت يكتب الشعر ويقرأه، فالده شاعر وأخيه الأكبر جلال الأبنودي شاعر وغيرها مما ذكره عبد الرحمن الأبنودي في حوار أجرته معه الكاتبة الصحفية اعتماد عبد العزيز ونشر على صفحات مجلة أدب ونقد عام 1985.

يقول عبد الرحمن الأبنودي:" انا من مواليد محافظة قنا بصعيد مصر عام 1938، الأوسط بين خمس اخوات، أربع أولاد وفتاة، ومن بيت يختلط في اجواؤه العلم بالشعر بالأدب، فأبي رجل دين، عالم وشاعر في نفس الوقت وله ديوانان شعريان مطبوعان، أولهما بردة على نهج بردة البوصيري في مدح الرسول والثاني الفية في النحو على غرار ألفية ابن مالك.

وأكمل: "كذلك أخي الأكبر الشيخ جلال كان شاعرا أكثر تقدما من والده، يكتب عن ال الحب والمجتمع والسياسة، وإن كانت بالشكل الذي يكثر في الأقاليم وهو شعر المناسبات، وكذلك بقية أخوتي بل إن اختي والتي كانت امية وعلمت نفسها بنفسها القراءة والكتابة هي التي نبهتني إلى الزجل وخاصة أزجال بيرم والكمشوشي وفكري النجار حيث كانت تأتي بالمجلات التي تنشر هذه الأزجال وتختارني انا لقراءة هذه الأزجال لها.

ويواصل: الجانب الثاني والأهم هو انني عشت في قرية كل من فيها يغني، فهؤلاء الذين يعملون بالزراعة والرعي والتجارة يغنون في الرواح والمجئ، وانا الحياة اضطرتني للعمل صغيرا والمشي خلف الحصادين، خصوصا وان كل أهالي الصعيد هم من وجهة نظري شعراء بحكم اللغة المكثفة في واقع حياتهم اليومية في التعبير عن حياتهم فل ا توجد لغة مباشرة في هذه القرية، بمعنى انه لا يوجد من يقول صباح الخير فيرد عليه الاخر صباح النور.

ويختتم:" ولكن هناك أمور أخرى فمثلا حينما يقابل الرجل صديقه يحمل حزمة جرجير يريد ان يقول له صباح الخير فيقول له مثلا: جري ايه انتوا عازمين المحافظ"، الناس هناك تستعمل اللغة بطريقة غير مباشرة وهذا هو الشعر.

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