صلاح السعدني.. فنان قال "أنا العمدة" وصدقه الجميع

أن تجسد دورا صعيديا فهو شيء عادي، وأن تجسد دورا صعيديا ويراك المخرج جميلا فهو شيء عادي، لكن المختلف هو أن تجسد دورا صعيديا ويراك الصعيدي نفسه تشبهه تماما وكأنك قطعت من لحمتهم، وكأنك ولدت هناك في الجنوب وانفصلت ورجعت لتتحدث عنهم، وكأنك عشت كل عمرك جنوبيا تدور هنا وهناك تجمع اللغة ومفرداتها، والعادات والتقاليد والأفراح والأحزان وترسب في داخلك كل هذا لتخرج لنا في الأخير “العمدة صلاح السعدني”.

ربما كانت أبرز شخصيات العمدة التي قدمها صلاح السعدني هو شخصية العمدة سليمان غانم في المسلسل الشهير “ليالي الحلمية” مع النجوم يحيي الفخراني وصفية العمري.

لم يكن دور سليمان غانم هو الدور الوحيد الذي قدم فيه شخصية العمدة، وإنما كانت هناك شخصية إبراهيم العقاد في مسلسل الباطنية مع النجمة غادة عبد الرازق، لكن الشخصية التي تركت أثرها كبيرا لدى الجمهور هي شخصية عبد القوي الأدهم النجماوي في مسلسل القاصرات وكان مسلسلا نجح نجاحا جماهيريا كبيرا وقت طرحه في التلفزيون المصري.

وجاءت شخصية الحاج عبد القادر في مسلسل “الناس في كفر عسكر” مع النجوم دلال عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وسعد أردش، وقدم السعدني شخصية الأب سيد في مسلسل “الإخوة الأعداء” مع نجوم الدراما ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وباسم سمرة.

أما الشخصية الأخرى للعمدة، فكانت في مسلسل “حارة الزعفراني”، وقدم فيه صلاح السعدني شخصية “العمدة عرام”، وشاركه البطولة كل من النجوم محمود الجندي وسماح أنور وشوقي شامخ ولقاء سويدان.

الكثير من الشخصيات التي لعبها العمدة صلاح السعدني لكن أبرزهم بالطبع هي شخصية العمدة سليمان غانم والتي كرست لمفهوم جديد للعمدة، صلاح السعدني بضحكته المميزة وطابعه الموسوم به في التمثيل وقدرته على جذب المشاهد كلها عمليات أتت مع مرور الزمن وشعر المشاهد معها بالألفة لكن صلاح السعدني وضع قدمه تلك في الخانة التي يحبها المشاهد، خانة القدرة على تقمص الشخصية بكامل أبعادها.