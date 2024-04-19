عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني بعد رحلة فنية طويلة مليئة بالأعمال الفنية الراقية والمميزة، وذلك بعدما أعلن نقيب الفنانين، أشرف زكي، منذ ساعات قليلة.

وعلم "الدستور" أن اللحظات الأخيرة في حياة السعدني قبل وفاته كانت طبيعية وعاشها في منزله وسط أفراد أسرته، إذ لم تستدعِ صحته العادية وقتها نقله إلى المستشفى، مع بعض أعراض الشيخوخة، إلا أن صحته تدهورت فجأة وتوفي.

وقررت أسرة الفنان الراحل دفنه بمقابر الأسرة، وتشييع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، في الجيزة.

غياب لسنوات عن الفن

وكان الفنان الراحل قد غاب عن الظهور الإعلامي منذ سنواتٍ طويلة، واختتم مسيرته الفنية الغنية، التي بدأها في ستينيات القرن الماضي، بمسلسل "القاصرات" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2013.

في رصيد السعدني عشرات الأدوار المهمة في المسرح، والسينما، والدراما التليفزيونية، ومنها أدوار أيقونية، كشخصية العمدة "سليمان غانم" التي جسدها في 5 أجزاء من المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية"، و"حسن النعماني" في "أرابيسك"، إلى جانب دور "ياسين" في مسلسل "قصر الشوق" من ثلاثية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.