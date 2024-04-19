الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

صلاح السعدني
صلاح السعدني

رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني بعد رحلة فنية طويلة مليئة بالأعمال الفنية الراقية والمميزة، وذلك بعدما أعلن نقيب الفنانين، أشرف زكي، منذ ساعات قليلة.

txt

نقابة الموسيقيين تنعى الراحل صلاح السعدني

txt

أحمد السقا ناعيًا صلاح السعدنى: هتوحشنا يا خال

txt

"الأرض" و"لوكاندة الفردوس".. صلاح السعدنى بين السينما والمسرح

txt

هالة أنور تشكر المؤلف أنور عبدالمغيث على "جودر"

txt

عادل إمام السبب.. صلاح السعدنى "عمدة الدراما" المخطوف من الزراعة

txt

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان صلاح السعدنى

txt

دينا فؤاد عن وفاء مكى: "طيبة وفى حالها"

txt

أشرف زكى ينعى صلاح السعدنى

txt

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

txt

ديانا رحمة: عمرو عرفة مخرج كبير ونموذج لمن حملوا الفن المصري على أكتافهم

وعلم "الدستور" أن اللحظات الأخيرة في حياة السعدني قبل وفاته كانت طبيعية وعاشها في منزله وسط أفراد أسرته، إذ لم تستدعِ صحته العادية وقتها نقله إلى المستشفى، مع بعض أعراض الشيخوخة، إلا أن صحته تدهورت فجأة وتوفي.

 وقررت أسرة الفنان الراحل دفنه بمقابر الأسرة، وتشييع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، في الجيزة.

غياب لسنوات عن الفن

وكان الفنان الراحل قد غاب عن الظهور الإعلامي منذ سنواتٍ طويلة، واختتم مسيرته الفنية الغنية، التي بدأها في ستينيات القرن الماضي، بمسلسل "القاصرات" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2013.

في رصيد السعدني عشرات الأدوار المهمة في المسرح، والسينما، والدراما التليفزيونية، ومنها أدوار أيقونية، كشخصية العمدة "سليمان غانم" التي جسدها في 5 أجزاء من المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية"، و"حسن النعماني" في "أرابيسك"، إلى جانب دور "ياسين" في مسلسل "قصر الشوق" من ثلاثية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

صلاح السعدني الفنان الكبير صلاح السعدني نقيب الفنانين مسجد الشرطة بالشيخ زايد حسن النعماني

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تنعى الفنان صلاح السعدنى: ستظل أعماله باقية

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة