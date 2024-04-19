وزيرة الثقافة تنعى الفنان صلاح السعدنى: ستظل أعماله باقية

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التليفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

مصر فقدت قامة فنية عظيمة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة".

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مشوار صلاح السعدني الفني

احترف التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون وأول مسلسلاته الرحيل عام 1960 وفي عام 1964 قدم مسلسل الضحية.

برع في تقديم الشخصيات التي تحمل نفسية مختلفة، ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم، يوميات نائب في الأرياف، قصر الشوق، سنوات الغضب، وأرابيسك".

في بداية الألفية، قدم السعدني مسلسلات "حلم الجنوبي، سنوات الشقاء والحب، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، الباطنية، الإخوة الأعداء".

"ليالي الحلمية" وشخصية العمدة سليمان غانم

شخصية العمدة سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" الأبرز في مشواره الفني ترسخت في أذهان الجمهور وأصبحت لقبه في الوسط الفني.

ومسلسل "القاصرات" عام 2013 كان الظهور الأخير وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجته للراحة التامة.