"فن إعادة التدوير".. ورشة لقصور الثقافة بمركز رعاية ذوي الهمم بالزيتون

شهد مركز رعاية الأطفال ذوي الهمم بالزيتون، أمس الأربعاء، ورشة بعنوان "فن إعادة التدوير"، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة لذوي القدرات الخاصة.

وقدمت المدربة فاطمة عثمانلي خلال الورشة أفكارا عدة ومبتكرة حول كيفية إعادة تدوير الملابس القديمة لاستخدامها فيما يفيد.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن بالورشة، وطالبن بالمزيد من الورش الخاصة بتعليم أساسيات الخياطة لكي تتمكن كل منهن من البدء في تنفيذ مشروع صغير يسهم نتاجه في تخفيف الأعباء المعيشية.

أقيمت الورشة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، في سياق عدة أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.

وعن الورشة أوضح "شومان" أنها تعد خطوة إيجابية لتعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير، وتعزيز المشاركة المجتمعية الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد هاني عبد المريد مدير المركز بالورشة المقدمة التي ساهمت في طرح المزيد من الأفكار الإبداعية في مجال إعادة التدوير، وفتحت الباب أمام الجميع للإبداع والإنتاج.

ومن ناحية أخرى تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني 17 عرضا مسرحيا بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ضمن برنامج الموسم الحالي، وانطلقت العروض أمس الأربعاء بالإسكندرية، وتم تقديم عرض "الرقيم" لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل، من إخراج د. أحمد بركات، واليوم الخميس عرض "رطل لحم" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، وإخراج محمد الزيني، وفي يوم الجمعة 19 أبريل تقدم فرقة قومية الإسكندرية عرضها "سجن النسا" إخراج ريهام عبد الرازق، ويشهد يوم السبت 20 أبريل عرضا مسرحيا بعنوان" الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج إبراهيم الفرن.

وبدءا من يوم الاثنين 22 أبريل تبدأ أولى عروض "التجارب النوعية" مع مسرحية "تسمحيلي بالرقصة دي" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، وإخراج شريف عباس، وفي يوم الثلاثاء 23 أبريل تقدم فرقة قصر ثقافة برج العرب عرضها المسرحي "ليلة القتلة" إخراج إبراهيم أحمد، ويوم الأربعاء 24 أبريل يقدم العرض المسرحي "الماراثون" إخراج محمد بهجت، أما يوم 25 أبريل تقدم فرقة بيت ثقافة بولكلي عرضها "كلوز أب" للمخرج محمد عبد المنعم، ويوم الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل عرضها المسرحي "الدخان" للمخرج محمد عبد المولى، وتختتم عروض الإسكندرية يوم السبت 27 أبريل مع عرض "كاسبر" لفرقة بيت ثقافة بولكلي إخراج أشرف علي.