خطوات التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومى والمستندات المطلوبة

يبحث العديد من المستفيدين من صرف المعاشات عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تسهل وزارة التضامن الاجتماعي هذه العملية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للأفراد المستفيدين التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي ، كما أعلنت الوزارة أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الأخيرة يكون في اليوم 15 من كل شهر.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وللتسجيل في برنامج "تكافل وكرامة" فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي التقديم بالطلبات الجديدة في جميع أنحاء مصر، وذلك عبر موقعها من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي:

التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية.

تقديم المستندات المطلوبة.

ملء استمارة التقديم ومراجعة البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في الاستمارة.

التحقق من البيانات والشروط من قبل الوحدة الاجتماعية واستيفاء شروط البرنامج.

وفي حال استيفاءك للشروط، سيتم إخطارك بقبولك في برنامج تكافل وكرامة وصرف المعاش.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر. صور قسيمة الزواج أو الطلاق. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت. مستندات وإيصالات استهلاك الكهرباء وغيرها.

للاستعلام عن تكافل وكرامة

هناك خطوات هامة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 والتحقق من حالة طلبك بسهولة عبر الإنترنت وهي كالتالي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

انتقل مباشرة إلى صفحة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

قم بإدخال رقمك القومي في الحقل المخصص.

اضغط على زر "استعلام" الموجود باللون الأزرق.

سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه.

في حال تم قبول طلبك، ستعرض قيمة المعاش التي ستحصل عليها في شهر أبريل القادم بزيادة 15%.

إذا تم رفض طلبك، سيوضح الموقع سبب الرفض ويمكنك إعادة التقديم في وقت لاحق.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة