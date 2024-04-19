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مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، لذا أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأسماء الجدد التي سيتم انضمامها لبرنامج تكافل وكرامة، لتوفير حياة كريمة ليهم في ظل الظروف الراهنة في البلاد.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا السياق، نرصد للمواطنين الراغبين رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: زيادة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط اضغط هنا.
خطوة ثانية: علي المواطن/ة النقر على أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
خطوة ثالثة: علي المواطن/ة النقر على أيقونة «الاستعلام».
خطوة رابعة: علي المواطن/ة كتابة الرقم القومي الخاص والمكون من 14 رقمًا.
خطوة خامسة: ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء كانت: القبول أو الرفض.
خطوة سادسة: ستظهر أمامك قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الأوراق الواجب توافرها عند التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024، وهي كالآتي:

مباشرة.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للمرأة المتزوجة

1) إحضار صورة عن البطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية.
2) الأوراق التي توضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.
3) عند وجود أبناء يجب تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تم استخراجها من خلال الكمبيوتر.
4) نسخة عن البطاقة التموينية إن وجد.
5) القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، نعرض للمواطنين الراغبين في التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024، الشروط الواجب توافرها وهي كالآتي:

الشرط (1): أن يكون المتقدم مواطن مصري ليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.
الشرط (2): عدم وجود فرد داخل الأسرة عاملًا في القطاع العام.
الشرط (3): ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات.
الشرط (4): ألا يحصل رب الأسرة على دعم مادي أي خدمات اجتماعية أخرى.

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كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

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