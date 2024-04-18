الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين المستفيدين عنها، وذلك مع استمرار صرف معاشات شهر أبريل 2024.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين المستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية؛

الخطوة (1): على المواطن الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك عبر الرابط من هنا.
الخطوة (2): علي المواطن اختيار برنامج تكافل وكرامة.
الخطوة (3): علي المواطن اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.
الخطوة (4): علي المواطن اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
الخطوة (5): علي المواطن كتابة رقم الهاتف الخاص به.
الخطوة (6): علي المواطن الضغط على كلمة استعلام.
الخطوة (7):  تظهر بعد ذلك كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024

وفي هذا الصدد، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويكون ذلك من جميع الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي، ويستفيد خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات استعلام بالرقم القومى "تكافل وكرامة" 2024 شهر إبريل

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الراغبين صرف صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة، ومنها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

و يأتي ذلك من خلال الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، عن طريق الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.
- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

اقرأ أيضًا 

بطُرق التقديم.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر إبريل صرف معاشات تكافل وكرامة أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024 الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024

مواد متعلقة

مدة قطع الكهرباء في مصر 2024

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

"أون لاين".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين