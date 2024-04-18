ننشر لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين المستفيدين عنها، وذلك مع استمرار صرف معاشات شهر أبريل 2024.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين المستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية؛

الخطوة (1): على المواطن الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك عبر الرابط من هنا.

الخطوة (2): علي المواطن اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة (3): علي المواطن اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

الخطوة (4): علي المواطن اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

الخطوة (5): علي المواطن كتابة رقم الهاتف الخاص به.

الخطوة (6): علي المواطن الضغط على كلمة استعلام.

الخطوة (7): تظهر بعد ذلك كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024

وفي هذا الصدد، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويكون ذلك من جميع الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي، ويستفيد خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الراغبين صرف صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة، ومنها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

و يأتي ذلك من خلال الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، عن طريق الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.