بطُرق التقديم.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تصدر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 قائمة بحث قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على المعاش الشهري من وزارة التضامن الاجتماعي، والراغبين في تحديث بياناتهم لاستخراج الفيزا أو إعادة تفعيلها مجددًا، بالتزامن مع بدء صرف معاش شهر إبريل خلال الأيام الماضية.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة

وتنشر "الدستور" رابط بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بمستفيدي برنامج تكافل وكرامة التي فعلتها وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على المواطنين بعد تجاوز أعدادهم حاجز 5 مليون أسرة مستفيدة.

وتقدم بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة العديد من الخدمات مثل معرفة حالة طلب الاشتراك في البرنامج وتقديم طلبات الاعتراض والتظلمات في حال رفض الاشتراك أو إيقاف الدعم الشهري أو توقف فيزا الصرف لتحديث البيانات.

ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة لمعرفة موقف الطلب المقدم لصرف المعاش أو الأسماء الجدد في البرنامج، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة التالية، تضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعد ذلك أدخل بيانات المتقدم الراغب في الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة أو المنتفع منه.

اختر المحافظة التابع إليها ثم حدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع إليه.

الضغط على أيقونة استعلام لمعرفة نتيجة الطلب.

طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة

كما يمكن تقديم شكاوى في برنامج تكافل وكرامة في حال عدم وجود المتقدم ضمن أسماء المستفيدين الجدد لرفض الطلب، أو إيقاف صرف المعاش الشهري، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على أيقون تسجيل شكوى.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

اكتب الشكوى الراغب في تقديمها واشرح سبب اعتراضك.

اضغط على أيقونة إرسال.

يمكنك الضغط على أيقونة طباعة الشكوى لطباعتها في حالة رغبتك في ذلك.

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