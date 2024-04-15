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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدة قطع الكهرباء في مصر 2024

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

نقدم لكم مدة قطع الكهرباء في مصر 2024، حيث يتساءل الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، مع انتهاء شهر رمضان، البدء في استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، بدءًا من اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

مدة قطع الكهرباء في مصر 2024

وفي هذا الجانب، تبدأ خطة تخفيف أحمال الكهرباء ويستمر مدة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر ساعتين فقط لكل منطقة سكنية، ويبدأ قطع الكهرباء تبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا وتظل مستمرة حتي الساعة 5 مساءً، وفقًا لـ المواعيد المعلن عنها قبل شهر مضان.

مواعيد انقطاع الكهرباء 2024

وفي هذا الصدد، يرغب الكثير من المواطنين التعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء 2024، بعد إعلان الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية عن المواعيد الجديدة في مختلف محافظات مصر، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر أمس.

خطة تخفيف الأحمال 2024 الجديدة

وفي هذا الإطار، عقب انتهاء الخطة الاستثنائية، التي قرر مجلس الوزراء تنفيذها لمراعاة امتحانات الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، واستمر ذلك لشهر رمضان، ولكن يبدأ العمل مجددًا  لتخفيف الأحمال القديم، وهو عبارة عن انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا.

جدول قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ بجميع المدن والمراكز التابعة لها

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر في شهر يناير الماضي الماضي، قرر زيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر 2024

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أسباب انقطاع الكهرباء في مصر 2024، تتمثل فيما يلي:

السبب الأول: زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء، الذي أثر بشكل سلبي على الإمدادات الواصلة من الوقود.
السبب الثاني: نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج، وأدى ذلك إلى عدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.
السبب الثالث: سرقة التيار الكهربائي، حيث نجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ أعمدة الكهرباء الرئيسية من الشوارع.

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