مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي، حيث يفصلنا ساعات قليلة عن تغيير الساعة للتوقيت الصيف واقتراب نهاية التوقيت الشتوي الذي تم اعتماده لمدة ستة أشهر متواصلة، بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الشتوي، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة خلال هذه الفترة.

مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة الخمسة يوم الجمعة في عدد من محافظات مصر بعد تغيير الساعة بالتوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر: 4:43 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:53 ظهرًا

موعد صلاة العصر: 4:04 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:29 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر: 4:44 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:57 ظهرًا

موعد صلاة العصر: 4:35 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:35 مساءً

موعد صلاة العشاء: 9:00 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر: 4:37 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:49 ظهرًا

موعد صلاة العصر: 4:26 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:26 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:49 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر: 4:36 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:40 ظهرًا

موعد صلاة العصر: 4:14 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:15 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:35 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر: 4:49 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:47 ظهرًا

موعد صلاة العصر: 3:04 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:18 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:35 مساءً

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 خلال عهد الملك فاروق الأول، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال أزمة اقتصادية بسبب الحرب العالمية الثانية، واستمرت قرارات العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وإلغاؤه على مدار السنوات التالية، وعاد بشكل متقطع حتى عام 2014، ثم عاد مجددًا في عام 2023 بعد موافقة مجلس النواب المصري، بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة.