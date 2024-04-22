الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2024 في مصر وإلغاء الشتوي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

تصدر السؤال على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد تغيير الساعة، وذلك تزامنًا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستفصلنا أيام قليلة عن تفعيل التوقيت الصيفي بمصر، وإلغاء التوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2024

ويستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي وإلغاء التوقيت الشتوي، وفوائد التوقيت الصيفي.

بحسب قرار مجلس الوزراء سوف يطبق التوقيت الصيفي في مصر بآخر خميس من شهر أبريل، الذي سيوافق يوم 25-4-، في الساعة 60 دقيقة «إلى الأمام» بموجب هذا التوقيت الصيفي 2024.

تغير الساعة للتوقيت الشتوي 2024

يتم تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء، وذلك بموجب قرار التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 في آخر خميس في شهر أكتوبر الموافق يوم 31 من أكتوبر 2024.

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

موعد تغيير التوقيت الصيفى فى مصر وكيفية ضبط الساعة

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي له فوائد تتمثل في توفير مبلغ بقيمة 25 مليون دولار، وذلك يكون وفقًا للدراسة المقدمة من خلال وزارة الكهرباء، وسوف تكون بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة بإنتاج الكهرباء.

جدير بالذكر أن مصر استخدمت التوقيت الصيفي وتكون لأول مره لعام 1940، وتوقف العمل به يكون بحوالي أكثر من مرة لكي يعود تفعيل التوقيت الصيفي وأيضا التوقيت الشتوي مرة أخرى الموافق 28 من أبريل 2023 الماضي.

وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، وسوف يهدف إلى عودة العمل وتكون بنظام التوقيت الصيفي وستكون من خلال تقديم الساعة وذلك بمقدار ستين دقيقة، وذلك سيكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل إلى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك سيكون بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد بتشغيلها، في ضوء ما سوف يشهده العالم من ظروف وكافة متغيرات اقتصادية.

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موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي وإلغاء التوقيت الشتوي

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