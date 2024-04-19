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موعد تقديم الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

موعد تقديم الساعة
موعد تقديم الساعة في مصر

يفصلنا 6 يوما فقط على بدء التوقيت الصيفي 2024، ويكثر التساؤل لمعرفة موعد تقديم الساعة في مصر عبر جوجل، لانتهاء التوقيت الشتوي المعمول في الأيام الحالية، لاستقبال فصل الصيف وارتداء الملابس الصيفية، واتخاذ الحذر من حرارة الشمس.

موعد تقديم الساعة في مصر 

وفي السطور التالية تنشر “الدستور” الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر، وتغيير الساعة وفقا لما أقره مجلس الوزراء.

موعد بدء التوقيت الصيفي

وتقوم آلية التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة طبقا لبيان مجلس الوزراء، وقد جاء قرار عودة التوقيت الصيفي بمصر، وذلك بعدما كان ملغيا لمدة (7) سنوات، ويتم إقرار تطبيق تقديم الساعة في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الحالي 2024.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الصيفي؟

وانتشر أيضا تساؤلا عن عدد الأيام المتبقية إلى عودة التوقيت الصيفي 2024 وميعاد إلغاء التوقيت الشتوي، وطبق عدد الأيام نجد أنه متبق 6 يوما على إلغاء التوقيت الشتوي بمصر والقيام بتطبيق التوقيت الصيفي 2024، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وأوضح مجلس الوزراء أن سيتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد والتي ستعود على الدولة المصرية بمكاسب عبر ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة في ضوء ما سيشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ووفقًا لحساب الشهور سينتهي فصل الشتاء رسميًا بمصر، يوم الأربعاء الموافق 20 من مارس، بعدها سيبدأ فصل الربيع لمدة 3 أشهر، وبيوم الخميس 20 يونيو 2024 سيبدأ فصل الصيف.

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آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي الموافق 17 أبريل 2023، على قانون (يحمل رقم 24 لسنة 2023) وذلك بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي قد نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة في شهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفقا للقانون الذي أقرته الدولة، فسيتم تطبيق هذا النظام لمدة حوالي 6 أشهر إلى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، وذلك يكون طبقا لأجندة العام فسيوافق آخر جمعة من شهر أبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

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